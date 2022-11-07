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Uşak'taki yasak aşk cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Son dakika... Uşak'ta dün Onur Soyak'ın (33) darbedilerek tabancayla öldürülmesi sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden kardeş olan 3'ü tutuklandı. Olay yeri yakınında gözaltına alınan Ö.K, ilk ifadesinde eşinin Soyak'la birlikte kaçtığını iddia ederek, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

AA

07.11.2022, 19:42

Uşak’taki yasak aşk cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Son dakika... Uşak'ta bir kişinin darbedilerek tabancayla öldürülmesi sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden kardeş olan 3'ü tutuklandı.

Işık Mahallesi Topaç Sokak'ta, dün Onur Soyak'ın (33) darbedilmesi ve tabancayla vurulmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.K, M.K. ve G.K. kardeşler tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY
Işık Mahallesi Topaç Sokak'ta ağır yaralı olarak bulunan Onur Soyak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olay yeri yakınında gözaltına alınan Ö.K, ilk ifadesinde eşinin Soyak'la birlikte kaçtığını iddia ederek, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Ö.K'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı gerekçesiyle M.K, G.K. ve İ.S. de gözaltına alınmıştı.

‘Yasak aşk’ cinayeti!

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