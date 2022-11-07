‘Yasak aşk’ cinayeti!

Uşak'ta sokak ortasında önce darp edilen, ardından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 33 yaşındaki gencin, aşk yaşadığı kadının kocası ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edildi. Işıklı Mahallesi Topaç Sokak üzerinde karşı karşıya gelen 4 kişilik grup ile Onur Soyak (33) arasında tartışma çıktı. Soyak'ı önce darp edip sonra silahla ateş eden grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ekipler, Onur Soyak'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Ağır yaralanan Soyak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soyak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen gencin saldırganlardan Ö.K.'nin karısıyla gönül ilişkisi olduğu, bu durumun ortaya çıkması üzerine birlikte kaçtıkları iddia edildi. Kısa sürede yakalanan Ö.K., M.K., G.K., ve İ.S.'nin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



■ KAZIM YÖRÜKCE