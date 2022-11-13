Yemek yapmadı diye 55 yıllık eşini öldürdü

UŞAK'TA 55 yıllık karısını yemek yapmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldüren 82 yaşındaki katil zanlısı adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uşak'ta merkeze bağlı Sarayaltı mahallesinde İsmail Huy (82) ile karısı Ümmühan Huy (80) arasında 'Neden yemek yapmadın' tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İsmail Huy, mutfaktan eline geçirdiği bıçakla karısını defalarca bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Ümmühan Huy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Katil İsmail Huy polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin ifadesi alınan komşuları da yemek yüzünden tartıştıklarını ve sesleri duyduklarını söyledi. 55 yıllık karısını, kendisine bağırmasına çok öfkelendiği için defalarca bıçakladığını itiraf eden Huy, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

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