Şüpheli hareketleri ele verdi! Uşak’ta 1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerde D300 karayolu üzerinde bulunan Polis Şeker Uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama esnasında, özel araçlarıyla geçmekte olan karı koca görünümlü iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti.