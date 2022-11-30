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Haberler Uşak Şüpheli hareketleri ele verdi! Uşak'ta 1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Şüpheli hareketleri ele verdi! Uşak'ta 1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Uşak'ta çevirme noktasından geçerken şüpheli hareketler sergileyen karı koca görünümlü çift, polisin ekipleri tarafından durduruldu. Özel araçta yapılan aramada, pisaya değeri 1 milyon lira olan 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli çift gözaltına alındı.

İHA

30.11.2022, 11:16

Uşak'ta çevirme noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilo metemfetamin ele geçirdi.

Şüpheli hareketleri ele verdi! Uşak’ta 1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerde D300 karayolu üzerinde bulunan Polis Şeker Uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama esnasında, özel araçlarıyla geçmekte olan karı koca görünümlü iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Şüpheli hareketleri ele verdi! Uşak’ta 1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Şüpheli hareketleri ele verdi! Uşak’ta 1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi!

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemin devam ettiği öğrenildi.

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