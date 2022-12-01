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Haberler Uşak 1 milyon değerinde 2 kilo metamfetamin yakalandı

1 milyon değerinde 2 kilo metamfetamin yakalandı

1.12.2022

1 milyon değerinde 2 kilo metamfetamin yakalandı

UŞAK'TA çevirme noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 2 kilo metemfetamin ele geçirdi. D300 karayolu üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama esnasında, özel araçlarıyla geçmekte olan karı koca görünümlü iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemin devam ettiği öğrenildi.

RAMAZAN AYDEMİR

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