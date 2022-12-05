Kavgayı ayırırken canından oldu! Kan donduran anlar kamerada

Korkunç olay saat 02.00 sıralarında Uşak- İzmir kara yolundaki barda meydana geldi. İddiaya göre, bar çıkışında 2 grup arasında kavga çıktı.

Bu sırada Mustafa Çakır, kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Mustafa Hökeoğlu'nu tabanca ile bacağından vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hökeoğlu'nu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

1 çocuk babası, oto galerici Hökeoğlu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Çalışma başlatan jandarma, Mustafa Çakır ile Mehmet K.'yi (27) Sivaslı ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hökeoğlu gibi oto galerici olduğu belirtilen Çakır tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.