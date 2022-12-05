Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Merdivenli Sokak'ta olduğunu belirledi.