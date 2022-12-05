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Haberler Uşak Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

Uşak'ta, hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'In adresini tespit eden polis ekipleri harekete geçti. "Teslim ol" çağrısında bulundukları Toğay'ın, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ekiplere ateş açmasının ardından çatışma başladı. Saldırgan, çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybetti.

DHA

05.12.2022, 16:03

UŞAK'ta hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay (50), "Teslim ol" çağrısına uymayıp, polisle girdiği çatışmada vurularak hayatını kaybetti.

Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Merdivenli Sokak'ta olduğunu belirledi.

Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

Sokağa giden ekipler, Toğay'a "Teslim ol" çağrısında bulundu. Toğay, yanındaki pompalı tüfekle polislere ateş edip, kaçmaya başladı.

Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına gizlenen Toğay, buradan peşine düşen polislere ateş etmeye devam edince çatışma çıktı.

Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

Çatışmada vurulan Toğay, hayatını kaybetti. Toğay'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Teslim ol çağrısına uymamak hayatına mal oldu! Polisle girdiği çatışma sonunu getirdi!

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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