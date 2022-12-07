Baba oğula kanlı pusu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen olay korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Baba ve oğluna husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilleriyle seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutulan baba Ercan Arslan (54) ve oğlu Erkan Arslan (28) ağır yaralandı. Olay, Sivaslı ilçesi Atatürk Mahallesi adliye binası önünde geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

KAÇARKEN SIRTINDAN VURDU

Ercan Arslan ve oğlu Erkan Arslan eve gitmek için otomobilleriyle yola çıktılar. Uğur Mumcu Caddesi üzerinde otomobille seyir halinde olan Ercan Arslan'ın önünü husumetlileri olan Zeki Öztürk (72) elindeki silahıyla kesti. Baba ve oğlunun bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda baba Arslan'ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet etti. Babasını kanlar içinde gören Erkan Arslan otomobilden inip kaçmaya başladı. Husumetlisinin oğlunun kaçtığını gören gözü dönmüş Öztürk, silahını ateşleyerek Erkan Arslan'ı da sırtından vurdu.

Erkan Arslan da aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralandı. Baba Arslan otomobilin içinde, oğul Arslan ise otomobilden 5 metre uzaklıkta kanlar içinde kaldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

BABA ve oğlu katleden Öztürk, elinde silah ile otomobilini binerek olay yerinden kaçtı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Ercan Arslan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Öztürk ise Sivaslı ilçesine bağlı Azizler köyünde saklandığı köy evinde katliamı gerçekleştirdiği silah ile kıskıvrak yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçarken sırtından yaralanan Erkan Arslan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ