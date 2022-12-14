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Uşak'ta feci kaza! Hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı

Uşak'ta meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden otomobil hemzemin geçitte bariyer kapalıyken yolcu trenine çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA

14.12.2022, 08:47

Uşak’ta feci kaza! Hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 ACE 927 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte bariyer kapalıyken kontrolden çıkarak, makinist M.A.K. yönetimindeki İzmir-Konya seferini yapan 32007 sayılı yolcu trenine yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilde ağır yaralanan Y.Ö. (28) ve M.A.Y. (26) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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