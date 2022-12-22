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Haberler Uşak Ölü ve yaralıların olduğu kazaya karışan sürücü olay yerinden koşarak kaçtı

Ölü ve yaralıların olduğu kazaya karışan sürücü olay yerinden koşarak kaçtı

Uşak’ta 2 otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından koşarak kaçan sürücülerden biri, polis tarafından aranıyor.

İHA

22.12.2022, 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022, 14:12

Ölü ve yaralıların olduğu kazaya karışan sürücü olay yerinden koşarak kaçtı

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Yılmaz Avcı (38) idaresindeki 43 AAF 422 plakalı otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 NRY 06 plakalı otomobille Kuzey Çevre Yolu - Şehit Feridun Alabaş Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz Avcı ve yanındaki karısı Özlem Avcı (42) araçtan fırlarken 06 NRY 06 plakalı otomobil sürücüsü ve araçtaki bir kişi kaza sonrası olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybederken kocası Yılmaz Avcı, 06 NRY 06 plakalı araçtaki Mehmet Fatih Görcaner (39) ve Onur Ersoy sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtan fırlayan Yılmaz Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özlem Avcı'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken araç sürücüsünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlattı. 06 NRY 06 plakalı aracın ışık ihlali yaptığı tespit edilen kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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