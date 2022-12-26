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Haberler Uşak Uşak'ta 4 katlı binada yangın paniği! Ekipler seferber oldu

Uşak'ta 4 katlı binada yangın paniği! Ekipler seferber oldu

Uşak'ta gece saatlerinde 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı.7 kişi dumandan etkilenirken bir polisin yangından kurtardığı kediye ekiplerce olay yerinde oksijen verildi.

AA

26.12.2022, 09:39

Uşak’ta 4 katlı binada yangın paniği! Ekipler seferber oldu

İslice Mahallesi Polis Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina içine dolan duman nedeniyle mahsur kalan ve ekiplerce tahliye edilen 7 kişi olay yerindeki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.

Yangında mahsur kalan ve bir polis tarafından kurtarılan "Alfa" adlı kediye ekipler olay yerinde oksijen vererek müdahale etti.

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