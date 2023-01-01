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Haberler Uşak Üniversite öğrencisi genç kız kazada hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi genç kız kazada hayatını kaybetti

Uşak'ta üniversitesi 2.sınıf öğrencisi, gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada aynı araçtaki 3 kişi yaralanırken alkollü sürücü gözaltına alındı.

İHA

01.01.2023, 09:47

Üniversite öğrencisi genç kız kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre T.B. (34), gece geç saatlerde kontrolündeki otomobille İzmir - Uşak istikametine seyir halindeyken üniversite yakınlarında araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu bölümündeki 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon 2.sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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