Öldüren şakalaşma

Uşak'ta yılbaşı kutlaması sonrası meydana gelen ve 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye Sizüçen'in hayatını kaybettiği kazanın ardından korkunç bir itiraf geldi. Sevgilisiyle şakalaşırken aracın kontrolünü kaybettiğini söyleyen sürücü tutuklanırken, kazaya neden neden kız arkadaşı ise adli kontrolle serbest kaldı. Uşak'ta yılbaşı akşamı meydana gelen kazada, T.B. (34) kontrolündeki otomobil, İzmir-Uşak karayolunda seyir halindeyken üniversite yakınlarında kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bir süre zikzaklar çizen araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu bölümündeki 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ve ön koltukta oturan sevgilisi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken yan koltukta bulunan M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Sürücü T.B.'nin yaptığı savunmasında aracı sürerken yan koltukta oturan M.Ö.'nün nedenini bilmediği bir şekilde direksiyona atladığını, sonrasında ise kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenilirken, M.Ö. ise aracın yalpalanarak sürüldüğünü, sürücü T.B.'nin kendilerine şaka yaptığı sanıldığını, bunun üzerine de kendisinin de şaka yapmak isteyerek direksiyonu çevirdiğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI