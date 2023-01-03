Uşak’ta 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler doğrultusunda 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 bin 600 adet kaçak makaron, 495 kaçak enerji içeceği, 211 kaçak cinsel güç arttırıcı hap, 129 adet cinsel güç arttırıcı jel, 47 adet cinsel güç arttırıcı çikolata, 43 adet cinsel güç arttırıcı macun, 30 adet cinsel güç arttırıcı sprey, 19 şişe kaçak alkol ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda ekiplerce 3 kişi de gözaltına alındı.