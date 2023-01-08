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Mesaj cinayeti

Eşine telefondan mesaj attığını söylediği 20 yaşındaki Fırat Aydemir’i sokak ortasında silahla vurarak öldüren Ozan Akdağlı, kıskıvrak yakalandı

8.1.2023

Mesaj cinayeti

Uşak'ta işlenen cinayetin nedeni şok etkisi yarattı. Fırat Aydemir isimli 20 yaşındaki genç, eşine mesaj attığı gerekçesiyle Ozan Akdağlı tarafından boynundan silahla vurularak öldürüldü.

KAÇIP SAKLANDILAR
Önceki gün Uşak'ta Elmalıdere Mahallesi'ne bağlı 1. Lamba Sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İki taraf arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi boynundan vurularak ağır yaralanırken taraflar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipler yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.

ARALARINDA KAVGA ÇIKTI
HASTANEYE kaldırılan Fırat Aydemir, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri devam ediyor. Hayatını kaybeden Fırat Aydemir'in Ozan Akdağlı'nın eşine mesaj attığı ve kavganın bu yüzden çıktığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKÇE

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