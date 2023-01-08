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Haberler Uşak Silahlı kavgada hayatını kaybetmişti! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Silahlı kavgada hayatını kaybetmişti! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Uşak'ta geçtiğimiz gün yaşanan silahlı kavgada 20 yaşındaki Fırat Aydemir hayatını kaybetmiş olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Aydemir’i öldürdüğü öne sürülen O.A., ifadesinde eşi ve 6 aylık çocuğu arabadayken tarandıklarını, kendilerini savunmak için yanındaki tabancayla ateş ettiğini söyledi.

İHA

08.01.2023, 16:50

Silahlı kavgada hayatını kaybetmişti! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz cuma günü Elmalıdere Mahallesi 1. Lamba Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada boynundan vurulan 1 kişi ağır yaralanırken, taraflar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Hastaneye kaldırılan Fırat Aydemir (20) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Aydemir'i öldürdüğü öne sürülen O.A., ifadesinde eşi ve 6 aylık çocuğu arabadayken tarandıklarını, kendilerini savunmak için yanındaki tabancayla ateş ettiğini söyledi.

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