Soylu’nun yönetiminde zehir tacirlerine baskın

UŞAK'TA 33'üncüsü gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 127 hedefe yönelik eşzamanlı operasyonlarda 120 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nasıl terörün kökünü kurutmak için ortaya mücadele koyuyorsak, uyuşturucuyla mücadelemizde de biz galip geleceğiz" dedi. Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

127 HEDEFE GİRDİLER

İL Emniyet Müdürlüğü'nde basın mensuplarının karşısına geçen Soylu, "Sabah 06.00'da 609 polis ve jandarmadan oluşan arkadaşlarımız yine bir kökünü kurutma operasyonu vesilesiyle yollara çıktı. Uşak'ta il emniyet ve il jandarma komutanlığımız, narkotik başkanlığımız ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonluğuyla 127 hedefe yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonu başlattık. 120 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerimizle uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz, bir taraftan da tedavilerle savaşımızı sürdürüyoruz. Avrupa ve Amerika pes etmişken, biz hem büyük operasyonu yapıp hem de kanalları çökertiyoruz" dedi.

Soylu'ya, Vali Turan Ergün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz eşlik etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI