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Haberler Uşak Uşak'ta "Kökünü Kurutma" Operasyonu! 120 gözaltı!

Uşak'ta "Kökünü Kurutma" Operasyonu! 120 gözaltı!

Uşak'ta düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında, 120 kişi gözaltına alındı. İşlem yapılmak üzerine emniyete götürülen 25 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

12.01.2023, 09:58

Uşak'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde 120 kişi gözaltına alındı.

Uşak’ta Kökünü Kurutma Operasyonu! 120 gözaltı!

İşlemi bittikten sonra adliyeye sevk edilen ilk 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Uşak’ta Kökünü Kurutma Operasyonu! 120 gözaltı!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde 10 Ocak günü açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiklerini ve 120 şüpheliyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Uşak’ta Kökünü Kurutma Operasyonu! 120 gözaltı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 18'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak’ta Kökünü Kurutma Operasyonu! 120 gözaltı!

Operasyon dahilinde gözaltında bulan 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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