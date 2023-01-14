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Haberler Uşak Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Uşak’ta dün gece saatlerinde geri dönüşüm fabrikasına çıkan yangın büyük panik yarattı. İftaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı.

İHA

14.01.2023, 09:02

Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta gece 01.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 7.Kemertaş Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Yangın çevresinde polis ekipleri güvenlik amaçlı tedbir alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınırken fabrikada hasar oluştu. Ekiplerce yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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