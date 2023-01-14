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Muğla'da silahlar, kaleşnikof tüfeği ve mühimmat ele geçirildi: 3 gözaltı

Muğla'da jandarma ekipleri tespit ettiği şahısların adreslerine yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

14.01.2023, 09:19

Muğla’da silahlar, kaleşnikof tüfeği ve mühimmat ele geçirildi: 3 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman'da yaşayan C.Ş., F.E.A., ile İ.F.'nin ellerinde bulunan piyade tüfeği, tabanca ve fişekleri satmak müşteri aradıklarını tespit etti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapıkargın Mahallesi Sarsala Koyu mevkinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 148 mermi, 1 kasatura bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda C.Ş., F.E.A., ile İ.F. gözaltına alındı.

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