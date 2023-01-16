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Haberler Uşak Halk otobüsü cayır cayır yanmaktan saniyelerle kurtuldu!

Halk otobüsü cayır cayır yanmaktan saniyelerle kurtuldu!

Uşak'ın Eşme ilçesinde park halindeki halk otobüsünde, motor kısmındaki elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle birlikte yangın büyümeden söndürülürken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasından anbean kaydedildi.

İHA

16.01.2023, 09:42

Halk otobüsü cayır cayır yanmaktan saniyelerle kurtuldu!

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir dolmuşun motor kısmında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın hızlı müdahaleyle birlikte büyümeden söndürülürken, olay anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Vakkas Ferit Caddesi üzerinde H.D.'ye ait 64 H 3004 plakalı halk otobüsünün motor kısmında elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Yapılan hızlı müdahalenin ardından halk otobüsünde çıkan yangın fazla büyümeden söndürüldü. İçerisinde yolcu olmaması ve park halinde olması nedeniyle faciadan dönülen olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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