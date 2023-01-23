Kamyonette infaz

Uşak'ta yaşanan bir cinayet gencecik bir insanı hayattan kopardı. 32 yaşındaki Osman Akyıldız kendi kullandığı kamyonetin içinde ölü bulundu. Husumetlileri tarafından silahla açılan ateş yüzünden hayatını kaybeden Akyıldız, direksiyon başında kanlar içinde kaldı. İzmir-Uşak karayolu Dikilitaş Kavşağı yakınlarında şüpheli bir kamyonetin yolda durduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, karayolunda duran kamyonetin sürücüsü Osman Akyıldız'ın (32) silahla vurulduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akyıldız'ın göğüs bölgesinden vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.



Osman Akyıldız



ALACAK MESELESİ

Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından Akyıldız'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonetin çeşitli yerlerine mermilerin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Alacak verecek meselesi yüzünden husumetlileri tarafından öldürüldüğü öğrenilen Osman Akyıldız ise, dün ikindi namazı sonrası Manisa'nın Selendi ilçesinde gözyaşları içinde Gölbaşı köyünde toprağa verildi.

İHSAN KARATAŞ