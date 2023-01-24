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Haberler Uşak Aracıyla direğe çarpan Polat kurtarılamadı

Aracıyla direğe çarpan Polat kurtarılamadı

24.1.2023

Aracıyla direğe çarpan Polat kurtarılamadı

UŞAK'IN Eşme ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kıranköy yakınlarında meydana geldi. Polat Madanoğlu (18) yönetimindeki 43 LK 182 plakalı otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Madanoğlu, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Madanoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ İHSAN KARATAŞ

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