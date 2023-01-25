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Haberler Uşak Kamyonette infazın sırrı çözüldü

Kamyonette infazın sırrı çözüldü

25.1.2023

Kamyonette infazın sırrı çözüldü

Uşak'ta uğradığı silahlı saldırı hayatını kaybeden kamyonet sürücüsünün şüphelisi olan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 Ocak Pazar günü Uşak'ta İzmir-Ankara Karayolu üzerinde bir aracın şüpheli olduğu ihbarı üzerine gelen ekipler, araç sürücüsü Osman Akyıldız'ın uğradığı silahlı saldırı sonucunda, hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, olayda kullanılan otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen M.S.Ö. ile arkadaşı E.Y, Banaz ilçesinde gözaltına aldı. Şüpheliler ile maktul arasında bir gece kulübünde kavga çıktığı, olayın ardından hem şüphelilerin hem de maktulün araçlarıyla kulüpten ayrıldığı, cinayetin de bu olayın sonrasında işlendiği tespit edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı E.Y, tutuklandı. M.S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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