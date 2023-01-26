Muğla’da feci kaza! Önce bariyerlere çarptı sonra uçurumdan uçtu: 3 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Döğüşbelen mevkiinde Muhittin Tuluğ yönetimindeki araç rampa çıkışı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki bariyerlere çarptı, ardından 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak ters döndü.



Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bili vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz itfaiye, bölge trafik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada araç içinde sıkışan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Kaza yaralanan diğer iki kişi kendi imkanları ile araçtan çıktı. Araç sürücüsü ile birlikte üç kişinin yaralandığı kaza sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.