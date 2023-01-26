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Haberler Uşak Trenlere dadan 2 hırsız suçüstü yakalandı

Trenlere dadan 2 hırsız suçüstü yakalandı

Uşak'ta jandarma ekipleri aldığı hırsızlık ihbarı ile harekete geçti. Tarifeli trende hırsızlık yapan 2 şüpheli ekiplerin yaptığı denetimlerde suç aletleriyle yakalandı.

İHA

26.01.2023, 13:04

Trenlere dadan 2 hırsız suçüstü yakalandı

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Uşak Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı, Eşme – Alaşehir güzergahında çalışan TCDD'ye ait tarifeli bir trende hırsızlık şüphelisi 2 şahsı gözaltına aldı. Son günlerde şüpheli şahısların tarifeli trenleri tercih ettiğini tespit eden jandarma ekiplerinin gece gündüz 24 saat trenlerde uygulamaya başladığını ve şüpheli 2 şahsı çaldıkları suç aletleri ile yakaladıkları öğrenildi.



25 ve 30 yaşlarındaki şüpheli şahısların üzerinde ve bagajlarında yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 2 adet cep telefonu, kulaklık ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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