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Uşak'ta otoparktaki milyonluk araç kundaklandı

Uşak’ta apartmanın otoparkındaki araç kundaklama sonucu alev alev yandı. Milyon liralık değeri olan lüks bir araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.02.2023, 15:41

Uşak’ta otoparktaki milyonluk araç kundaklandı

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Kemalöz Mahallesi İbrahim Tahtakılıç Caddesi üzerinde bir apartmanın otoparkında park halinde olan 35 ENG 12 plakalı lüks araçta gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda lüks araç kullanılmaz hale gelirken farklı 2 araç da yangından zarar gördü.



İNCELEMELER SONRASINDA KUNDAKLANMA OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve izlenilen güvenlik kamerası görüntüleriyle aracın normal şekilde yanmadığı ve kundaklandığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın elinde benzin bidonuyla geldiği, aracın etrafına benzini döküp yakıp sonrasında da koşarak olay yerinden kaçtığı görüldü. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken şüpheli şahıs üzerinde de arama çalışması başlatıldı.

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