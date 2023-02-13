Uşaklı üreticiler 2 uçakla 12 bin battaniye gönderdi

UŞAK Havaalanı'nda açıklamada bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, depremden etkilenen illere battaniye sevkiyatını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Kentteki tüm üreticilerin kapasitelerini en üst limite çıkardığını belirten ve battaniye ihtiyacının fazla olmasından dolayı bu yönde yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Ergün, "Deprem bölgesine şu ana kadar ulaştırdığımız battaniye sayısı 730 bin. Burada da 12 bin 500 battaniyeyi şu an hava yoluyla gönderiyoruz. Bundan sonra üretilen günlük tüm battaniyeleri gerek hava yolu, gerek kara yoluyla bölgeye göndermeye devam edeceğiz" dedi.

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