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Haberler Uşak Uyuşturucu satıcısı 2 kişi cezaevine gönderildi

Uyuşturucu satıcısı 2 kişi cezaevine gönderildi

17.2.2023

Uyuşturucu satıcısı 2 kişi cezaevine gönderildi

UŞAK'TA 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 16 bin sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte devriye attıkları sırada şüphe üzerine ayrı zamanlarda 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 16 bin 128 sentetik ecza hap ele bulundu. Araçtaki şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli A.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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