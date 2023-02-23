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Haberler Uşak Ekipler dehşete düştü! O evden 10 kamyon çöp çıktı!

Ekipler dehşete düştü! O evden 10 kamyon çöp çıktı!

Uşak'ta vatandaşların bir evden gelen yoğun koku sebebiyle ihbarda bulunması üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kokukunun kimya mühendisi N.T'nin evinden geldiğini belirledi. Eve giren ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. 7 saat süren çalışmanın ardından evden 10 kamyon çöp çıkarılırken N.T., başka bir apart eve yerleştirildi. Kimya mühendisinin çöp toplama hastalığı olduğu öğrenildi.

İHA

23.02.2023, 13:19

Ekipler dehşete düştü! O evden 10 kamyon çöp çıktı!

Uşak'ta kötü koku sebebiyle bir binaya giren belediye ekipleri, evin içerisinde gazete, pet şişe ve kirli kıyafet gibi 10 kamyon çöp topladı.



Uşak'ta vatandaşlar Ünalan Mahallesi Karakıran Sokak'ta yoğun koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Uşak Belediyesi ekipleri kokunun kimya mühendisi olan N.T.'nin evinden geldiğini belirledi.

Kapı ve pencereleri açık olan eve giren karşılaştıkları manzara sonrasında gördüklerine inanamadı. Adeta çöp eve dönüştürülen evin her yerinde gazete, çeşitli kağıt parçaları, plastik çöp kaplar, pet şişeler, cd ve çok sayıda kirli kıyafetle karşılaşan ekipler destek ekip istedi.

20 kişilik ekiple çöpleri toplamaya başlana ekipler 7 saatlik çalışma sonrasında evden 10 kamyon çöp çıkardı. Öte yandan başka bir apart eve yerleştirilen N.T.'nin çöp toplama hastalığı olduğu öğrenildi.

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