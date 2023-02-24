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Haberler Uşak Karşıdan karşıya geçmek istemişti... Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!

Karşıdan karşıya geçmek istemişti... Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!

Uşak'ta meydana gelen kazada, yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmek isteyen yaya M.Ç.'ye otomobil çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu refüje savrulan yaya ağır yaralandı. M.Ç, İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

İHA

24.02.2023, 09:04

Karşıdan karşıya geçmek istemişti... Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!

Uşak'ta yaya geçidi olmayan köprü girişinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; M.Ç. (53) Durak Mahallesi Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda yaya geçidi olmayan alandan yolun diğer tarafına geçmek isterken köprü girişinde Ş.Ö. (28) idaresindeki 43 NN 370 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya orta refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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