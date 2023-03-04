Uşak’ta 3 araçlık zincirleme kaza! 5 yaralı var!

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde K.K. (25) idaresindeki 64 BR 078 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 06 BLH 178 plakalı otomobil ve Ö.A. (47) idaresindeki 35 DB 8306 plakalı otomobil çarpıştı.