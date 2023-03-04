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Haberler Uşak Uşak'ta 3 araçlık zincirleme kaza! 5 yaralı var!

Uşak'ta 3 araçlık zincirleme kaza! 5 yaralı var!

Uşak'ta meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı. Savaş alanına dönen yol, 1 saat kontrollü olarak trafiğe kapatıldıktan sonra yeniden açıldı.

İHA

04.03.2023, 09:15

Uşak'ta 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta 3 araçlık zincirleme kaza! 5 yaralı var!

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde K.K. (25) idaresindeki 64 BR 078 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 06 BLH 178 plakalı otomobil ve Ö.A. (47) idaresindeki 35 DB 8306 plakalı otomobil çarpıştı.

Uşak’ta 3 araçlık zincirleme kaza! 5 yaralı var!

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta 3 araçlık zincirleme kaza! 5 yaralı var!

Azada yaralanan K.K, R.B., C.M.A. ve T.S. yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Uşak’ta 3 araçlık zincirleme kaza! 5 yaralı var!

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaklaşık 1 saat trafiğe kontrollü olarak kapanan yol ekiplerce açıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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