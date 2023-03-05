Çifte cinayette ceza yağdı

KIRŞEHİR'İN Kaman ilçesinde 30 Aralık 2020'de Osman Çelik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Kaybolmadan 2 ay önce Çelik, kendisine kaçan Vildan Çelik ile resmi nikahla evlenmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

YÜRÜTÜLEN soruşturma kapsamında çiftin cenazeleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Çelik'in Bayramözü köyünde yaşayan anne babası ile kardeşlerinin de aralarında olduğu 9 yakını tutuklanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

İlk duruşmada, Vildan Çelik ile daha önce birlikte yaşadıklarını belirterek cinayetleri itiraf eden Vildan Çelik'in amcasının oğlu Resul İnce'ye iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. İnce "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vildan Çelik'in babası Veysi İnce, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Enişte Mehmet Sesigüzel, "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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