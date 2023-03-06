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Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 6 kişi yakalandı

Denizli’de tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüphelilerin arasından bir kişinin üzerinden 12 bin 527 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İHA

06.03.2023, 16:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023, 16:55

Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 6 kişi yakalandı

Denizli'de kaçakçıların önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede son bir hafta içinde 'Eşya kaçaklığı' suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonda; 12 bin 527 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar neticesinde, tarama cihazı ile define arayarak kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Tarihi eser kaçakçılığı suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. Kazıda ve aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

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