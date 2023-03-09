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Uşak'ta gençler arasında kavga! Bıçağı saplayıp kaçtı

Uşak’ta 17 ve 18 yaşındaki iki genç arasında çıkan tartışma büyük bir kavgaya döndü. Kavga esnasında E.K 'yı bıçaklayan İ.E.D olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İHA

09.03.2023, 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023, 09:14

Uşak’ta gençler arasında kavga! Bıçağı saplayıp kaçtı

Uşak'ta Kurtuluş Mahallesi Gürbüz Sokak'ta E.K. (17) ve İ.E.D. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle İ.E.D., yanında taşıdığı bıçakla E.K.'yı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli ise ekiplerce saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yaralı E.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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