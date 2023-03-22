TIR ile otomobil çarpıştı, 1 ölü 3 yaralı

Uşak'ta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki TIR'la Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki otomobil Gediz Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammet Ali Kervan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.



KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER