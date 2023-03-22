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Uşak'ta korkunç olay! Alacaklısının kafasını baltayla...

Uşak'ta meydana gelen olay, aralarında alacak verecek meselesi bulunan O.A. ve Y.O.'nun tartışmasıyla gerçekleşti. Kısa sürede büyüyen tartırmaşmanın kavgaya dönüşmesiyle, O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, başına balta darbesi alan O.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İHA

22.03.2023, 09:13

Uşak'ta alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kafasına baltayla vurulan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak’ta korkunç olay! Alacaklısının kafasını baltayla...

Edinilen bilgilere göre; O.A., alacak parası olması nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 3.Atlı Sokak'ta ikamet eden Y.O.'nun evine gitti. Burada konuşma sonrasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Uşak’ta korkunç olay! Alacaklısının kafasını baltayla...

Çıkan kavgada O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O. ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan O.A., Y.O. ve kavgada darbe alan karısı F.O. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Uşak’ta korkunç olay! Alacaklısının kafasını baltayla...

Yaralı Y.O. ve F.O.'nun hayati tehlikesi bulunmazken O.A.'nın ise hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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