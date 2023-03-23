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Haberler Uşak Uşak’ta baltalı dehşet

Uşak’ta baltalı dehşet

23.3.2023

Uşak’ta baltalı dehşet
Uşak'ta alacak-verecek sırası şimdi bizde nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 3. Atlı Sokak'ta meydana geldi. O.A., parasını almak için Y.O.'nun evine gitti. Konuşma sonrasında çıkan kavgada O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O. ise bıçaklandı. Yaralanan O.A., Y.O. ve kavgada darbe alan karısı F.O. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı Y.O. ve F.O.'nun hayati tehlikesi bulunmazken O.A.'nın ise hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ
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