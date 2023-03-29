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Haberler Uşak Uşak'ta devrilen işçi servisi su kanalında sürüklendi:9 yaralı

Uşak'ta devrilen işçi servisi su kanalında sürüklendi:9 yaralı

Uşak'ta meydana gelen kazada tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan servis, yan devrilerek yolun ortasındaki su kanalında sürüklendi. Servis şoförü kazayı yara almadan atlatırken araçtaki 9 işçi yaralandı.

İHA

29.03.2023, 10:36

Uşak’ta devrilen işçi servisi su kanalında sürüklendi:9 yaralı

Uşak'ta bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan D.A. idaresindeki 64 S 0226 işçi servisi, Sivaslı - Uşak Karayolu üzerinde cezaevi kavşağı yakınlarında kontrolün kaybolmasından sonra yan devrilerek yol ortasındaki su kanalında yaklaşık 150 metre sürüklenmesinin ardından durabildi.

İhbarlar sonrasında olay yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada fabrikaya çalışmaya giden 9 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılırken sürücü D.A. ise kazayı yaralanmadan atlattı. Öte yandan yaralılardan birisinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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