Uşak’ta aşk cinayeti: Sevgili bıçağıyla can verdi...

İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz'ü bıçaklayarak yaraladı.