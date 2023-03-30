  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta aşk cinayeti: Sevgili bıçağıyla can verdi...

Uşak'ta aşk cinayeti: Sevgili bıçağıyla can verdi...

Uşak'ta, Adem Alagöz ile sevgilsi Z.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Alagöz'den şiddet gören Z.K., eline geçirdiği bıçakla sevgilisini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Z.K.'yi gözaltına alırken, hastaneye kaldırılan Adem Alagöz'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

30.03.2023, 08:56

Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Uşak’ta aşk cinayeti: Sevgili bıçağıyla can verdi...

Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta İslice Mahallesi'ne bağlı Adaş Sokak'ta meydana geldi.

Uşak’ta aşk cinayeti: Sevgili bıçağıyla can verdi...

İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz'ü bıçaklayarak yaraladı.

Uşak’ta aşk cinayeti: Sevgili bıçağıyla can verdi...

İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA