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Uşak'ta sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Uşak’ta kavga ettiği sevgilisini bıçaklayarak öldüren Zülfiye Kanat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kanat verdiği ifadesinde kıskançlık sonrasında çıkan kavgada sinir krizi geçirdiğini, mutfakta tezgah üstünde bulunan bıçağı alarak bıçakladığını söyledi

İHA

30.03.2023, 17:45

Uşak’ta sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Edinilen bilgilere göre olay dün gece geç saatlerinde Uşak'ta İslice Mahallesi'ne bağlı Adaş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Zülfiye Kanat (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Kanat, mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz'ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Zülfiye Kanat ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kanat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Zülfiye Kanat, verdiği ifadede kıskançlık yüzünden çıkan kavga sırasında sinir krizi geçirdiğini, mutfakta tezgah üstünde bulunan bıçağı alarak sevgilisini bıçakladığını itiraf etti.

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