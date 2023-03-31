Sevgililerin kıskançlık kavgası kanlı bitti

Uşak'ta kıskançlık nedeniyle şiddet uyguladığı kız arkadaşı Zülfiye Kanat(27) tarafından kalbinden bıçakla yaralanan Adem Alagöz (41) hastanede hayatını kaybetti. Olay, İslice Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel işletmeciliği yapan Adem Alagöz (41) ile Zülfiye Kanat arasında kıskançlık tartışması çıktı. İddiaya göre Alagöz, Kanat'ı dövmeye başladı.Genç kadın sevgilisinin elinden kurtularak mutfağa kaçtı. Sevgilisi Adem Alagöz'ün peşinden giderek tekrar dövmek istemesi üzerine Kanat çekmeceden aldığı bıçağı sevgilisinin kalbine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, hastanede tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Kanat ifadesinde, "Adem her zamanki gibi çok sinirliydi ve vurmaya başladı. Mutfakta çekmeceden aldığım bıçakla kendimi korumaya çalıştım, vurmaya devam edince bıçağı savurdum" dedi. Tutuklanan genç kadın cezaevine gönderildi.