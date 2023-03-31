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Haberler Uşak Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

31.3.2023

Gazete

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ta kontrolden çıkarak takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Kılınç (64) kontrolündeki 31 ARE 18 plakalı otomobilin kontrolünü Gediz Kavşağı yakınlarında kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki şarampole girerek takla attı. İhbarlar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

MURAT ŞENBAKLAVACI
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