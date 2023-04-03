Uşak’ta korkutan yangın! Bina tahliye edildi!

Uşak'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, E.K'nin (40) Karaağaç Mahallesi 4. Buğra Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın ikinci katındaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bina içine dolan duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle dairenin bir bölümünde hasar oluştu.