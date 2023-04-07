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Haberler Uşak Uşak’a Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Uşak’a Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık sebebiyle geç gelen kar yağışı nisan ayında Uşak'ta başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemedi.

İHA

07.04.2023, 09:26

Uşak'ta Nisan ayının başında beklenmedik kar yağdı. Kent merkezinde gece saatlerinde yağan kar ilçe ve yüksek kesimlerde ise etkili oldu.

Uşak’a Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Yağışlardan kaynaklı yol kapanmasının olmadığı öğrenilirken kentin dört bir yanında devam eden kar yağışı için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak’a Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Alınan bilgiye göre kentteki yağış hayatı olumsuz yönde etkilemedi.

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