Uşak’a Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Uşak'ta Nisan ayının başında beklenmedik kar yağdı. Kent merkezinde gece saatlerinde yağan kar ilçe ve yüksek kesimlerde ise etkili oldu.
07.04.2023, 09:26
Uşak'ta Nisan ayının başında beklenmedik kar yağdı. Kent merkezinde gece saatlerinde yağan kar ilçe ve yüksek kesimlerde ise etkili oldu.
Yağışlardan kaynaklı yol kapanmasının olmadığı öğrenilirken kentin dört bir yanında devam eden kar yağışı için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre kentteki yağış hayatı olumsuz yönde etkilemedi.