Uşak merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu! Eş zamanlı baskın düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güneş enerjisi panel hırsızlığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında KOM, JASAT, istihbarat, asayiş ve jandarma komando asayiş birliklerinden oluşan 17 ekip ve 100 personelin katılımıyla Uşak, İzmir, Kütahya ve Manisa'da 8 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 8 cep telefonu, 8 sim kart, suça konu yazışmaların bulunduğu 2 ajanda, 14 güneş paneli, 2 akü ve 5 güç çevirici ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, 2021 yılından bugüne kadar Uşak'ta 13, Manisa'da 4, Afyonkarahisar'da 2 güneş paneli hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı; 3'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.