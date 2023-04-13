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Uşak'ta kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Uşak'ta, İzmir istikametine doğru ilerleyen seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak şarampole devrile aracın sürücü yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

13.04.2023, 15:21

Uşak’ta kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan F.M.Ş., Uşak Üniversitesi kavşağında idaresindeki otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak savrulup yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışıp itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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