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Haberler Uşak Kuzenlerin acı sonu

Kuzenlerin acı sonu

23.4.2023

Gazete

Kuzenlerin acı sonu
Uşak'ta bayramlaşmadan dönen iki kuzen, otomobil ile civciv yüklü kamyona arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken araç içerisindeki otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan olay yerinde feci şekilde can verdi. Feci kaza Uşak'ın Eşme ilçesinde Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil ile amcaoğulları Nasuh Turan ve Nazif Turan, akrabalarına bayramlaşmaya gittiler. Kuzenler dönüş yolunda kaza kurbanı oldu.



Nasuh Turan Nazif Turan
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