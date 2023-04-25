Aşırı hız motosikletli gencin sonu oldu

Uşak'ta plakasız motosikletiyle aşırı hız yapan 17 yaşındaki Mehmet Can Özbay, otomobille motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Uşak-Gediz kara yolunun Akbulak kavşağında meydana geldi. M.Ş. (52) yönetimindeki otomobil kavşaktan dönüşü sırasında, karşı yönden hızla gelen Mehmet Can Özbay (17) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü M.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İHSAN KARATAŞ