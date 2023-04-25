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Haberler Uşak Aşırı hız motosikletli gencin sonu oldu

Aşırı hız motosikletli gencin sonu oldu

25.4.2023

Gazete

Aşırı hız motosikletli gencin sonu oldu
Uşak'ta plakasız motosikletiyle aşırı hız yapan 17 yaşındaki Mehmet Can Özbay, otomobille motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Uşak-Gediz kara yolunun Akbulak kavşağında meydana geldi. M.Ş. (52) yönetimindeki otomobil kavşaktan dönüşü sırasında, karşı yönden hızla gelen Mehmet Can Özbay (17) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü M.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İHSAN KARATAŞ
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