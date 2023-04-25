Uşak’ta zincirleme kazaya 4 araç karıstı

Uşak'ın Banaz ilçesinde üç otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Uşak-Ankara kara yolunda bir otomobilin sola yanaşıp yavaşlaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda E.A. (21) yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı. Otomobille çarpışan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada H.T, E.Y. (23), Y.Ö. (52), E.Y. (17) ve B.Ş.K. (13) yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



MURAT ŞENBAKLAVACI

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