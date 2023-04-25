  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak’ta zincirleme kazaya 4 araç karıstı

Uşak’ta zincirleme kazaya 4 araç karıstı

25.4.2023

Gazete

Uşak’ta zincirleme kazaya 4 araç karıstı
Uşak'ın Banaz ilçesinde üç otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Uşak-Ankara kara yolunda bir otomobilin sola yanaşıp yavaşlaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda E.A. (21) yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı. Otomobille çarpışan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada H.T, E.Y. (23), Y.Ö. (52), E.Y. (17) ve B.Ş.K. (13) yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

MURAT ŞENBAKLAVACI
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA